Samsung Galaxy Watch 5 Pro im Test: Mein Fazit im Alltag

Ich konnte mir in den letzten Tagen die Samsung Galaxy Watch 5 Pro im Alltag anschauen und diese nutzen. Dabei habe ich mir vor allem eine Frage gestellt: Ist sie „Pro“? Also lohnt es sich, dass man da ein paar Euro mehr auf den Tisch legt?

Die normale Samsung Galaxy Watch 5 bekommt man in der größeren Version für ca. 300 Euro, hängt natürlich auch vom Shop und Tag ab. Das Pro-Modell ist etwa 100 Euro teurer, auch hier gilt natürlich: Das kann sich von Tag zu Tag ändern.

-->

Samsung Galaxy Watch 5 Pro: Test als Video

Samsung Galaxy Watch 5 Pro: Was ist anders?

Was bekommt ihr bei der Pro-Version extra? Es gibt GPS, ein Titan-Finish und eine bessere Akkulaufzeit. Dinge wie NFC und Co. sind gleich, LTE gibt es bei beiden Modellen und man sollte noch erwähnen, dass die Pro-Version spürbar größer ist.

Sie wiegt ca. 13 Gramm mehr und hat ein größeres und dickeres Gehäuse. So passt der größere Akku rein. Man erkauft sich die bessere Akkulaufzeit also nicht nur mit einem höheren Preis, sondern einer größeren Uhr. Und genau da bin ich unsicher.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro: Die Akkulaufzeit

Ich mag zwar auch das mattschwarze Titan, das sieht hervorragend aus, aber sie ist wirklich groß und klobig. Das Gewicht bin ich als Edelstahl-Nutzer der Apple Watch gewohnt, aber bei der Dicke und vor allem auch Breite ist das doch grenzwertig.

Wie viel besser ist die Akkulaufzeit? 80 statt 50 Stunden auf dem Papier. Im Alltag kam ich zwei sehr intensive Tage damit aus. Bei einem dritten würde es aber schon kritisch. Und ich habe kein LTE genutzt, damit wäre das wohl eher nicht möglich.

Allerdings habe ich auch schon von Testern gehört, dass die zwei Tage oft knapp werden und einer könnte fast einen vierten Tag damit schaffen. Akkulaufzeit ist am Ende also immer subjektiv. Was ich aber sagen kann: Ich bin damit zufrieden.

Am Ende reicht mir nämlich auch ein Tag, da ich keine Uhr in der Nacht trage und sie sowieso auf dem Ladepad liegt. Daher würde ich vermutlich auch zur normalen Watch 5 greifen, da sie kompakter ist, auch wenn ich das matte Titan wirklich mag.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro: Größer und schwerer

Die Verarbeitung ist top, die physische Lünette fehlt, das Display ist wieder sehr gut, der Rand aber doch etwas dick, Dinge wie EKG sind auch vorhanden und bei der Leistung tut sich nichts, es ist der gleiche Chip wie 2021, aber das passt noch.

Wear OS bringt den Vorteil mit, dass eine Smartwatch mehr Optionen bekommt. Bei Xiaomi, Huawei und Co. gibt es viele Dinge und viele Apps nicht. Doch man muss eben mit einer schlechteren Akkulaufzeit leben, was Samsung hier ausgleichen will.

Das klappt halbwegs, aber man erkauft sich diesen Sprung mit einer größeren Uhr. Für mich grenzwertig, aber ich konnte mich auch daran gewöhnen. Nur schade, dass es eben kein größeres Display gibt, denn das ist so groß wie bei der Watch 5.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro: Mein Fazit

Würde ich die Pro-Version wählen? Vermutlich nicht, da ich den größeren Akku nicht zwingend benötige. Wobei es nicht nur das ist, es gibt ja noch mehr. Doch wenn schon größere Uhr, dann hätte ich eben auch gerne ein größeres Display.

Die Samsung Galaxy Watch 5 Pro ist aber grundsätzlich eine tolle Smartwatch und ich finde auch den Preis nicht übertrieben. Bei Apple zahlt man für Titan fast 400 Euro mehr. Mir sagt auch die Pro-Version mehr als die alte Classic-Version zu.

Was ich empfehlen kann: Geht mal in einen MediaMarkt oder Saturn und legt die Samsung Galaxy Watch 5 Pro einfach mal an. Oder bestellt sie bei Samsung und schickt sie zurück, man darf sowas ja auch einfach kurz daheim anprobieren.

Falls euch die zusätzliche Größe nicht stört, einigen wir das vielleicht sogar noch zu klein sein: Nehmt die Pro-Version. Ich finde es auch gut, dass Samsung zu Wear OS gewechselt ist, denn das tut der Plattform gut und sie entwickelt sich weiter.

Von mir aus kann das Portfolio so bleiben, für 2023 würde ich mir dann noch eine kompaktere Pro-Version und einen dünneren Rand wünschen. Bisher hat mich die Apple Watch aber klar im Apple-Ökosystem gehalten, da gab es keine Frage.

Samsung sorgt dafür, dass das nicht mehr ganz so eindeutig ist. Für mich ist die Samsung Galaxy Watch 5 Pro die derzeit beste Smartwatch mit Wear OS, ob es aber unbedingt das Pro-Modell sein muss, das ist doch eine subjektive Frage.

Aber mal ein ganz anderer Tipp: Bei der normalen Galaxy Watch hat sich gar nicht so viel getan und die mattschwarze Samsung Galaxy Watch 4 liegt mittlerweile bei ca. 200 Euro. In der großen Version. Wer ein paar Euro sparen will: Das ist gut!

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->