Seat und Cupra im Fokus für neue Elektroautos des VW-Konzerns

Seat hat zwar immer noch kein eigenes Elektroauto und bekommt vermutlich auch keins, da die Marke ausläuft und Cupra die Zukunft ist, doch die Seat S.A. in Spanien nimmt zunehmend eine Schlüsselrolle für die elektrische Zukunft ein.

Aktuell laufen dort die kompakten Elektroautos vom Band, wie der Cupra Raval oder VW ID Polo, aber laut der zuverlässigen Quelle „La Tribuna de Automoción“ aus Spanien könnte mehr kommen. Spanien könnte ein Standort für „SSP“ werden.

Das ist die kommende Plattform des VW-Konzerns, die für alle Modelle entwickelt wird, man will in Zukunft also nur noch eine Plattform im Konzern haben. Modelle wie der elektrische Leon und der elektrische Formentor könnten somit direkt bei Seat in Spanien vom Band rollen (auch wenn sie beide ein Cupra-Logo haben).

Ein Sprecher von Volkswagen schließt das nicht aus, gibt aber an, dass noch keine finale Entscheidung getroffen worden sei. Diese könnte auch erst Ende 2027 fallen.

Diese Meldung ist übrigens ein positives Signal für den Standort Spanien, aber ein schlechtes für den Standort Deutschland, denn hier wird über das Ende von vier Werken diskutiert. Am Ende ist die Standortwahl aber eben eine Kostenfrage.

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