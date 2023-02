10 Spiele geplant: Ubisoft setzt alles auf Assassin’s Creed

Ubisoft bestätigte bereits Ende 2022, dass einige neue Spiele rund um Assassin’s Creed geplant sind, darunter Mirage, Red, Hexe und Jade (alles Codenamen). Ein weiteres Spiel soll im Rahmen der E3 enthüllt werden: Nexus, ein erstes VR-Spiel. Und ein Multiplayer-Spiel mit dem Codenamen Invictus wurde auch bestätigt.

Damit kommen wir bereits auf 6 Spiele, allerdings ist da noch nicht Schluss. Eine für Ubisoft gute Quelle hat verraten, dass noch 4 weitere Spiele rund um Assassin’s Creed in Entwicklung sind. Es wird unter anderem über Nexus 2 diskutiert, also ein zweites VR-Spiel, und Nebula, Raid und Echoes befinden sich auch in Planung.

Man möchte die Spiele auf mehrere Ubisoft-Studios aufteilen, aber damit kommen wir auf 10 (!) Assassin’s Creed-Titel in den nächsten Jahren, was wirklich sehr viel ist. Ich verstehe ja, dass man nach dem gigantischen Erfolg von Valhalla neuen Mut geschöpft hat, aber das ist ordentlich und es könnte irgendwann langweilig werden.

Ubisoft wird die Spiele sicher schön über viele Jahre verteilen und einige davon kommen womöglich erst mit der nächsten Konsolengeneration, aber das große Geld fließt derzeit in Assassin’s Creed. Das erste Spiel namens Mirage kommt noch in diesem Jahr (das ist also kein Codename), es gibt aber kein konkretes Datum.

