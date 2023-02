Phase 2 der PlayStation 5: Sony plant eine „massive Show“ mit neuen Spielen

Wo bleibt ein neues Showcase für die PlayStation 5? Sony verzichtete 2022 darauf und laut Jeff Grubb lag das daran, dass die Entwickler nicht bereit waren. Ein Event war mal für Herbst 2022 geplant, wurden dann allerdings noch von Sony abgesagt.

Sony plant großes PlayStation-Event

Doch jetzt sind die Entwickler von Sony bereit und nach einer mageren Ausgabe von State of Play, die Jeff Grubb genau so vorhergesagt hat, werden wir im Frühjahr eine „massive Show“ von Sony sehen, die noch vor der E3 2023 (Juni) stattfindet.

Es geht um „die zweite Phase“ der PlayStation 5 und Sony will zeigen, was man so für 2023 und darüber hinaus geplant hat. Ich rechne mit einem ähnlich großen Showcase wie 2021 und einigen Ankündigungen für 2024 oder sogar schon 2025.

Kommt sogar eine neue PlayStation 5?

Eine PlayStation wird in der Regel um die 6 bis 7 Jahre angeboten und im Herbst starten wir in das vierte Jahr der Konsole, wir bewegen uns also so langsam auf die Halbzeit zu. Daher spricht Jeff Grubb hier vermutlich auch über eine neue Phase.

Passend dazu könnten wir eine neue Version der PlayStation 5 sehen, die wohl im September kommt und wer weiß, vielleicht zeigt sie Sony auf diesem Event. Auf eine PlayStation 5 Pro verzichtet Sony dieses Mal womöglich, es könnte direkt die PlayStation 6 kommen, mit so einer Ankündigung sollte man 2023 nicht rechnen.

