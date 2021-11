Unter 100.000 Euro: Neue Version des Mercedes-Benz EQS startet

Als Mercedes-Benz im Sommer den Konfigurator für den EQS öffnete, da lag der Startpreis bei 106.374,10 Euro. Das ist der Preis für den EQS 450+ und als weitere Option gab es nur den EQS 580, der aber eben bei 135.529,10 Euro startet.

Mercedes-Benz EQS 350 als neue Option

Neu ist jetzt der Mercedes-Benz EQS 350, also quasi die Basisversion mit dem „kleinen“ Akku (hat auch 90 kWh). Diese Version startet bei 97.806,10 Euro, hat mit 215 kW (292 PS) allerdings auch etwas weniger Leistung, als der EQS 450+.

-->

Die WLTP-Reichweite gibt Mercedes-Benz mit 626 km an, die Basisversion kommt also fast so weit, wie der EQS 580 mit Dual-Motor. Spitzenreiter bleibt weiterhin der EQS 450+ mit 768 km Reichweite (mit dieser Zahl wirbt Mercedes-Benz oft).

Ich sag es mal so: Wenn man schon so viel Geld für ein Auto ausgibt, und der EQS ist Luxus pur und keine Vernunftentscheidung, dann würde ich nicht bei 10.000 Euro sparen und definitiv den EQS 450+ mit mehr Reichweite und Power nehmen.

Der Aufpreis zum EQS 580 ist mit fast 30.000 Euro schon eine andere Liga, da kann man mal überlegen. Es würde mich aber nicht wundern, wenn Mercedes-Benz auf dem EQS 350 sitzen bleibt. Es wundert mich sogar, dass man diese Version in der Chipkrise startet. Vermutlich nur, weil man diese für Ende 2021 angekündigt hat.

Mercedes-Benz EQS: Fazit als Video

Mercedes-Benz EQXX: Elektro-Flaggschiff kommt im Januar 2022 Der Mercedes-Benz EQS ist das derzeit beste Elektroauto von Daimler und auch allgemein eines der besten, wenn wir uns das reine Datenblatt anschauen. Es ist vor allem das Elektroauto mit der besten Reichweite (bis zu 770 km nach WLTP). Mercedes-Benz…23. November 2021 JETZT LESEN →

-->