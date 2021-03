1&1 All-Net-Flat: Preisanpassungen und neue Geräte von Samsung, Oppo und Co.

Bei 1&1 gibt es im Mobilfunkbereich verschiedene All-Net-Flat-Tarife. Diese können mit und ohne Hardware oder auch als Young-Tarife gebucht werden. Aktuell passt man wieder einige Preise an.

Aktuell nimmt 1&1 erneut einige Anpassungen bei der Hardware vor, welche ich in diesem Beitrag an euch weiterreiche. In erster Linie gibt es einen Überblick über die Preisanpassungen im Geräte-Angebot im Verbund mit den 1&1 All-Net-Flat-Tarifen. Auch gibt es einen neuen Aktionstarif.

Diese Neuerungen schauen wie folgt aus …

1&1: Aktuelle Preisanpassungen und neue Geräte

Ab sofort gibt es bei 1&1 folgenden Portfolio- und Preisanpassungen bei ausgewählten Smartphones.

Neu dabei:

Samsung Galaxy A52

1&1 All-Net-Flat 1GB in den ersten 6 Monaten ab 6,99 €/Monat, danach 26,99 €/Monat und einmalig 0,- €; erhältlich in 4 Farben (schwarz, weiß, blau, violett) und 128 GB Speicher.

Samsung Galaxy A52 5G

1&1 All-Net-Flat LTE L in den ersten 6 Monaten ab 16,99 €/Monat, danach 46,99 €/Monat und einmalig 0,- €; erhältlich in 2 Farben (schwarz, blau) und 128GB Speicher.

Samsung Galaxy A72

1&1 All-Net-Flat LTE L in den ersten 6 Monaten ab 16,99 €/Monat, danach 49,99 €/Monat und einmalig 0,- €; erhältlich in 2 Farben (schwarz, blau) und 128GB Speicher.

Info Die Samsung Galaxy Modelle A52, A52 5G und A72 sind bis zum 08. April 2021 inklusive gratis Samsung Galaxy Buds+ (UVP 149€) zu haben.

Oppo Find X3 Pro 5G

1&1 All-Net-Flat LTE L in den ersten 6 Monaten ab 34,99 €/Monat, danach 39,99 €/Monat und einmalig 0,- €; nur bis zum 31.03.2021 inkl. gratis Sonos Move Lautsprecher (UVP 399 €). Hinweis: Verkaufsstart 01.04.2021.

Oppo Find X3 Lite 5G

1&1 All-Net-Flat LTE L in den ersten 6 Monaten ab 39,99 €/Monat, danach 65,99 €/Monat und einmalig 0,- €; nur bis zum 31.03.2021 inkl. gratis Oppo Enco X Kopfhörer (UVP 179 €). Hinweis: Verkaufsstart 01.04.2021.

Asus ROG Phone 5

1&1 All-Net-Flat LTE Lin den ersten 6 Monaten ab 19,99 €/Monat, danach 44,99 €/Monat und einmalig 0,- €

Preisanpassungen:

iPhone 12 (inkl. Watch Bundle) Preissenkung im 1&1 All-Net-Flat LTE L Tarif um -12 €; Einführung von Einmalpreisen im 1&1 All-Net-Flat LTE S in Höhe von 49,99 € und 1&1 All-Net-Flat LTE M in Höhe von 29,99 €

(inkl. Watch Bundle) Preissenkung im 1&1 All-Net-Flat LTE L Tarif um -12 €; Einführung von Einmalpreisen im 1&1 All-Net-Flat LTE S in Höhe von 49,99 € und 1&1 All-Net-Flat LTE M in Höhe von 29,99 € iPhone 12 mini (inkl. Watch Bundle) wieder im 1&1 All-Net-Flat 1GB Tarif mit 0€ Einmalpreis

(inkl. Watch Bundle) wieder im 1&1 All-Net-Flat 1GB Tarif mit 0€ Einmalpreis Samsung Galaxy S21 Modelle (Galaxy S21, S21+ und S21 Ultra) Einführung eines Einmalpreises von 29,99 € im Verbund mit einer 1&1 All-Net-Flat LTE M

(Galaxy S21, S21+ und S21 Ultra) Einführung eines Einmalpreises von 29,99 € im Verbund mit einer 1&1 All-Net-Flat LTE M Preissenkung beim Sony Xperia 5 II und Sony Xperia 1 II um bis zu -120 €

Zu allen Smartphones bei 1&1 →

Samsung Tablet Cashback-Aktion

Es gibt aktuell 80 € Cashback bei Kauf eines Samsung Galaxy Tab S7 in Verbund mit einer 1&1 Daten-Flat. Inklusive ist außerdem ein gratis Keyboard Cover (199€ UVP) und der Entfall des Einmalpreises in der 1&1 Daten-Flat S ist auch noch dabei.

Im 1&1 Hardware-Portfolio landen nicht nur neue Geräte, sondern es fliegen regelmäßig auch Geräte raus. So werden nun das Samsung S21 in schwarz und mit 528 GB Speicher, Samsung Galaxy A51 und A71, Oppo Reno 4Z, 4 Pro und X2 Pro sowie das Lenovo IdeaPad 1 nicht mehr angeboten.

Weiterhin zu haben ist die 1&1 All-Net-Flat Tarife (SIM only) mit bis zu sechs Monaten reduzierter Grundgebühr. Dazu gibt es wie üblich die 1&1-Services „Alt gegen Neu“, „24h Austausch Service“ sowie „Priority Hotline“.

Zu den 1&1 All-Net-Flat-Tarifen →

