16 GB Datenvolumen für 12,99 Euro: handyvertrag.de reduziert mehrere Tarife

Das Mobilfunkangebot Handyvertrag.de reduziert ab heute wieder die Preise für verschiedene LTE-Tarife. Bis zu 16 GB Datenvolumen kann man dabei buchen.

Die Mobilfunkmarke handyvertrag.de bietet für kurze Zeit verschiedene Aktionstarife für unterschiedliche Ansprüche an. Wer mit dem Smartphone überwiegend über WLAN-Verbindungen surft, kommt eventuell bereits mit dem Tarif LTE All 1 GB + 1 GB aus. Dieser steht monatlich für 3,99 EUR anstatt 6,99 EUR bereit. Für Durchschnittsnutzer stellt handyvertrag.de den Tarif LTE All 5 GB + 3 GB für 7,99 EUR pro Monat zur Verfügung.

Im Vergleich der aktuellen Aktionstarife ist der Preisnachlass beim Tarif LTE All 10 GB + 6 GB am größten: Die Mobilfunkmarke reduziert bei dem Tarif mit insgesamt 16 GB Internetvolumen den Preis pro Monat um über 43 Prozent von 22,99 EUR auf 12,99 EUR.

Die genannten Tarife beinhalten neben einer Telefon-Flat auch einen SMS-Flat sowie EU-Roaming. Unterwegs ist man im Netz von Telefónica Deutschland. Neukunden erhalten zudem einen Wechselbonus in Höhe von 6,82 Euro. Voraussetzung hierfür ist die Mitnahme der Rufnummer von einem anderen Anbieter. Gebucht werden können die Tarife „nur kurze Zeit“.

