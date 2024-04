Telekom steigert die Netzleistung

Die Telekom hat in den vergangenen vier Wochen die Mobilfunkversorgung an 965 Standorten verbessert. Dazu gehörte der Bau von 171 neuen Standorten, die nun mit LTE und 5G funken.

An weiteren 794 bestehenden Standorten wurde die Mobilfunkkapazität erhöht, an 146 Standorten wurde erstmals 5G in Betrieb genommen. Bundesweit sind inzwischen mehr als 11.400 5G-Antennen in rund 900 Gemeinden mit Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 1 Gigabit pro Sekunde aktiv.

Das 5G-Netz der Telekom ist mittlerweile weit verbreitet, 96 % der Haushalte können darauf zugreifen. Die LTE-Abdeckung liegt bei 99 Prozent. Interessierte können ihre Mobilfunkversorgung auf der Website der Telekom überprüfen oder sich in Telekom Shops, Fachmärkten oder bei der kostenlosen Hotline informieren.

Das Mobilfunknetz der Telekom ist gegenwärtig „das beste in Deutschland“. Das ist das Ergebnis aktueller Kundenbefragungen und Tests.

