Surface Go 2: Umfangreiches April Firmware-Update veröffentlicht

Nachdem Microsoft bereits einigen Surface-Modellen wie dem Surface Laptop Go und Laptop Go 2 sowie dem Surface Studio 2 ein Firmware-Update spendiert hat, um diverse Intel-Sicherheitslücken zu schließen, folgt nun mit dem Surface Go der zweiten Generation ein weiteres Modell. Das Update schließt nicht nur die Intel-Sicherheitslücken, sondern bringt auch einige Verbesserungen und Anpassungen mit sich.

Surface April-Update: Was umfasst es?

Detaillierte Informationen zu diesem recht umfangreichen Update sind wie immer in den Release Notes zu finden, die das Unternehmen an dieser Stelle zur Verfügung stellt – so wurden beispielsweise die Sprach- und Tonaufnahmen verbessert:

April 2024 updates – The following update is available for Surface Go 2 devices running Windows 10 November 2021 Update, Version 21H2, or greater. Improvements and fixes: This update addresses a potential security vulnerability related to Intel Security Advisories INTEL-SA-00923.

Improved interoperability with the Surface Thunderbolt 4 Dock by resolving issues that were preventing the system from detecting audio devices.

Enhances the audio system’s stability and reliability to ensure seamless playback and recording, preventing any potential disruptions or failures that may interrupt audio streams.

Improves the audio quality of calls and recordings, and reduces audio latency by addressing audio processing object (APO) issue when capturing audio.

Falls ihr bisher keine Benachrichtigung durch die interne Windows-Update-Funktion erhalten habt, müsst ihr wie gewohnt Geduld haben. Das Update wird nach und nach auf sämtliche Geräte ausgerollt und sollte demnächst euch zum Herunterladen angeboten werden.

