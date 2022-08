18 GB Allnet-Flat und mehr: winSIM bietet neue Tarif-Aktionen

Die Mobilfunkmarke winSIM bietet aktuell mehrere vergünstigte LTE-Aktionstarife für unterschiedliche Nutzergruppen an.

Ab sofort bietet die Mobilfunkmarke winSIM ein paar optimierte Tarife an. So wird der Tarif LTE All 10 ohne Zusatzkosten um 4 GB an zusätzlichem Datenvolumen aufgestockt. Gleichzeitig reduziert sich der monatliche Preis für das Angebot mit insgesamt 14 GB Internetvolumen von 14,99 EUR auf 10,99 EUR.

Wer noch mehr Datenvolumen benötigt, der kann sich mal die 18 GB Allnet-Flat für 12,99 Euro pro Monat anschauen.

Für Durchschnittsnutzer mit etwas weniger Bedarf an mobilem Datenvolumen hat winSIM den Aktionstarif LTE All 3 + 1 GB im Angebot. Bei diesem Tarif sparen Mobilfunkkunden derzeit am Grundpreis und erhalten insgesamt 4 GB LTE-Datenvolumen, denn die monatlichen Kosten belaufen sich auf 5,99 EUR anstatt 7,99 EUR.

Wer etwas mehr Datenvolumen benötigt, kommt eventuell mit dem Aktionstarif LTE All 5+3 GB von winSIM aus. Der Tarif mit 8 GB LTE-Datenvolumen steht pro Monat für 7,99 EUR zur Verfügung.

winSIM: Die Allnet-Flat ist inklusive

Die genannten Aktionstarife beinhalten neben dem mobilen Datenvolumen, das mit bis zu 50 Mbit/s abgerufen werden kann, eine Flatrate für Telefonie und SMS. Ebenfalls inklusive ist EU-Roaming. Die Datenautomatik kann und sollte vom User abgewählt werden. Unterwegs ist man im Netz von Telefónica Deutschland. Die Aktion läuft nach aktuellem Stand bis 9. August 2022, um 11 Uhr.

