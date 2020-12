1&1 All-Net-Flat: Neue Hardware-Preisanpassungen und Xiaomi Xmas-Aktion

Bei 1&1 gibt es im Mobilfunkbereich verschiedene All-Net-Flat-Tarife. Diese könne in zwei Netzen (Telefónica und Vodafone), mit und ohne Hardware oder auch als Young-Tarife gebucht werden.

Aktuell nimmt 1&1 erneut einige Anpassungen bei der Hardware vor, welche ich in diesem Beitrag an euch weiterreiche. In erster Linie gibt es einen Überblick über die Preisanpassungen im Geräte-Angebot im Verbund mit den 1&1 All-Net-Flat-Tarifen. Auch gibt es einen neuen Aktionstarif.

Diese Neuerungen schauen wie folgt aus …

1&1: Aktuelle Preisanpassungen und Aktionen

Ab sofort gibt es bei 1&1 folgenden Portfolio- und Preisanpassungen bei ausgewählten Smartphones.

Xiaomi Xmas Aktion auch bei 1&1

Die Aktion ist gültig, solange der Vorrat reicht oder bis zum 10.01.2021 und es ist eine Registrierung auf der Händlerseite erforderlich.

Im 1&1 Hardware-Portfolio landen nicht nur neue Geräte, sondern es fliegen regelmäßig auch Geräte raus. So werden nun das Huawei MateBook D14, Huawei MateBook 13 2020, Medion Akoya S15447 und das Lenovo IdeaPad 1 nun nicht mehr angeboten.

Weiterhin zu haben ist die 1&1 All-Net-Flat Tarife (SIM only) mit bis zu zehn Monaten reduzierter Grundgebühr. Dazu gibt es wie üblich die 1&1-Services „Alt gegen Neu“, „24h Austausch Service“ sowie „Priority Hotline“.

Zu den 1&1 All-Net-Flat-Tarifen →

