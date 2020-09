1&1 All-Net-Flat: Aktuelle Hardware-Preisanpassungen und Aktionen

Bei 1&1 gibt es im Mobilfunkbereich verschiedene All-Net-Flat-Tarife. Diese könne in zwei Netzen (Telefónica und Vodafone), mit und ohne Hardware oder auch als Young-Tarife gebucht werden.

Aktuell nimmt 1&1 erneut einige Anpassungen bei der Hardware vor, welche ich in diesem Beitrag an euch weiterreiche. In erster Linie gibt es einen Überblick über die Preisanpassungen im Geräte-Angebot im Verbund mit den 1&1 All-Net-Flat-Tarifen.

-->

Diese schauen wie folgt aus …

1&1 Hardware-Preisanpassungen

Samsung Galaxy Note 20, Note 20 5G und Note 20 Ultra

Preissenkung um 72 EUR in allen 1&1 All-Net-Flat Tarifen

1&1 Exklusiv-Aktion: Samsung Frame TV zu Samsung Galaxy Z Flip oder Fold2 5G

Kostenlosen Samsung 32″ Frame TV im Wert von 486 EUR.

Gilt solange Vorrat reicht, bis spätestens 31.10.2020

Hersteller Aktion: Alle Käufer eines Geräts erhalten bei Registrierung auf einer Hersteller Aktionsseite einen Aktions-Artikel gratis dazu. Der Versand erfolgt durch den Hersteller/Partner

1&1 Vorteilswelt

Preisanpasssung eScooter SoFlow SO6 auf 11,99 EUR /pro Monat

Entfall folgender Geräte:

Huawei P smart 2019

Huawei P30 lite in Breathing Crystal & Weiß & Watch GT 2 Bundle

Samsung S10+ grün & Watch Active 2 Bundle

Immer noch zu haben ist die 1&1 All-Net-Flat Tarife (SIM only) mit bis zu zehn Monaten reduzierter Grundgebühr. Dazu gibt es wie üblich die 1&1-Services „Alt gegen Neu“, „24h Austausch Service“ sowie „Priority Hotline“.

Zu den 1&1 All-Net-Flat-Tarifen →

National Roaming: 1&1 Drillisch bezieht Bundesnetzagentur ein 1&1 Drillisch hat die Bundesnetzagentur formell in die National Roaming Verhandlungen einbezogen. Das Unternehmen hat bei der Regulierungsbehörde am 18. September 2020 beantragt, ihre Schiedsrichterrolle gegenüber Vodafone und Deutsche Telekom wahrzunehmen, da die National Roaming Verhandlungen mit diesen beiden Netzbetreibern…22. September 2020 JETZT LESEN →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.



Bitte aktivieren Sie JavaScript, um den Tarifvergleich nutzen zu können.

-->

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->