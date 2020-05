1&1 Mobilfunk: Neues Frühlings-Special und mehr

Nachdem 1&1 Mitte März das Frühlings-Special gestartet hatte, folgen nun einige Anpassungen für diese Aktion, die sich vor allem rund um den Hersteller Samsung drehen.

So gibt es Anpassungen bei der Geräteauswahl und auch bei den Bonusprodukten des Frühlings-Specials. Doch zunächst zu der neuen allgemeingültigen Aktion. Besteller eines 1&1 All-Net Flat S, M, L oder XL-Tarifs mit Smartphone erhalten eine UV-Box im Wert von 59,90 EUR (UVP) auf Wunsch kostenfrei.

Das gilt auch für „Junge Leute“ mit dem 1&1 Young-Vorteil und ist für alle Netze (LTE-, E- und D-Netz/Vodafone) gültig. Mit der UV-Box ist laut 1&1 eine Desinfektion eines Smartphones in ca. 10 Minuten möglich. Dies geschieht bei geschlossener Box mit monochromatischem UV-C Licht (254 nm, 2,5 W).

Die Einlösung der UV-Box ist nach der Vertragsaktivierung im 1&1 Control Center möglich. Nicht teilnahmeberechtigte Kunden können die UV-Box für einmalig 59,90 EUR erwerben. Die Auslieferung des Zubehörs erfolgt laut 1&1 Anfang Juni 2020.

Samsung Galaxy A51 und neues Starter-Set

Weiter geht es mit der Samsung Galaxy A51 Preisaktion inklusive der kostenlosen UV-Box. Im Rahmen der Aktion gibt es das Samsung Galaxy A51 (128 GB, Farben: Prism Crush Black, Prism Crush Blue und Prism Crush White) in Verbindung mit einem 1&1-Tarif zum reduzierten Preis.

1&1 All-Net-Flat LTE S (3 GB Datenvolumen): 9,99EUR/Monate 1-10, danach 29,99EUR/Monat und 0,- EUR Einmalpreis.

1&1 All-Net-Flat LTE M (10 GB Datenvolumen): 14,99EUR/Monate 1-10, danach 34,99EUR/Monat und 0,- EUR Einmalpreis.

1&1 All-Net-Flat LTE L (20 GB Datenvolumen): 19,99EUR/Monate 1-10, danach 39,99EUR/Monat und 0,- EUR Einmalpreis.

1&1 All-Net-Flat LTE XL (40 GB Datenvolumen): 24,99EUR/Monate 1-10, danach 44,99EUR/Monat und 0,- EUR Einmalpreis.

Außerdem gibt es das Samsung Galaxy A20e als neues 1&1 Starter-Set. Das beinhaltet ein Galaxy A20e (32 GB, Farben: Schwarz, Blau und Weiß) und eine 1&1 All-Net-Flat (1 GB Datenvolumen) für 6,99EUR/Monate 1-10, danach 16,99EUR/Monat und 0,- EUR Einmalpreis.

Weiterhin verfügbar ist das aktuelle 1&1 Tarifportfolio mit bis zu 40 GB Datenvolumen und inklusive der bestehenden Freimonats-Aktion mit bis zu 6 Freimonaten (für Tarife im Telefónica-Netz).

Weitere Samsung-Aktionen bei 1&1

Außerdem passt man die Samsung-Aktion, bei der es kostenfrei eine Galaxy Watch on top gibt, an und erweitert die Aktionsgeräte um das Samsung Galaxy Z Flip. Der Aufpreis des Galaxy-Watch Bundles vs. Standalone-Geräts beträgt nun zudem nur noch 5,- EUR /Monat.

Ergänzend dazu startet eine neue 1&1 Samsung Galaxy S10/+ Aktion mit kostenfreiem Tablet. So gibt es bei 1&1 zusätzlich zum Samsung Galaxy S10/+ Bundle mit einem 1&1 All-Net-Flat-Tarif ein Tablet-Bundle für 5,- EUR /Monat Aufpreis. Das Aktionstablet ist dabei das Samsung Tablet A 10.1 2019 (Wi-Fi) mit einer UVP 209,- EUR.

Samsung-Preisanpassungen bei 1&1

Zu guter Letzt seien noch die aktuellen Hardware-Preisanpassungen bei 1&1 erwähnt. Regelmäßig passt der Provider die Zuzahlungen für verschiedene Hardware an. Im aktuellen Turnus betrifft das folgende Samsung-Geräte:

Samsung Galaxy A20e Preissenkung um bis zu 42,- EUR

Samsung Galaxy A40 Preissenkung um bis zu 42,- EUR

Samsung Galaxy A51 Preissenkung um bis zu 178,- EUR

Samsung Galaxy S10 Preissenkung um bis zu 60,- EUR

Samsung Galaxy S10+ Preiserhöhung um bis zu 72,- EUR

Samsung Galaxy S20/+ Preiserhöhung jeweils um bis zu 112,- EUR

