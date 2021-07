1&1: Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G mit gratis Samsung Galaxy Buds+

Ab sofort gibt es bei 1&1 das neue Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G mit kostenlosen Samsung Galaxy Buds+ im Wert von 149 Euro (UVP) in der Farbe Weiß dazu.

Das Galaxy Tab S7 FE mit einer Displaygröße von 12,4“ ist das erste Android-Tablet im 1&1-Portfolio mit 5G. 1&1 bietet das Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G in Kombination mit einer 1&1 Daten-Flat ab einer „Einmalzahlung von 0 EUR“ in der Farbe Mystic Black an. Obacht: Die kostenfreie Zugabe der Galaxy Buds+ gibt es nur noch bei Bestellung bis 8. Juli 2021.

-->

Das WQXA-Display des Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G misst 12,4 Zoll (31,5 cm), löst mit 2.560×1.600 Pixeln auf und bietet eine Bildwiederholrate von 60 Hertz. Für den Antrieb sorgt der Snapdragon 750G von Qualcomm. Der Arbeitsspeicher beträgt 4 GB RAM. Die interne Speicherkapazität beläuft sich auf 64 GB, die sich um bis zu 1 TB erweitern lässt.

Das Galaxy Tab S7 FE unterstützt den Eingabestift S-Pen, der Teil des Lieferumfangs von 1&1 ist. Außerdem hat das Tablet zwei Lautsprecher an Bord. Bei 1&1 gibt es die Fan Edition des Galaxy Tab S7 in der Farbe Mystic Black. Außerdem erhält man dort aktuell noch sechs Monate Sky Ticket kostenfrei obendrauf.

Um an der Aktion mit kostenlosen Galaxy Buds+ teilzunehmen, ist eine Registrierung über die auf dem Aktionsgerät vorinstallierte Samsung Members App notwendig.

Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G bei 1&1 →

-->