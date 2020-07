1&1 Smart Home verbessert

1&1 bietet ab sofort neue Smart Home Produkte für das Heimnetz an. Zentrale der Heim-Vernetzung ist der 1&1 HomeServer, der die verschiedenen smarten Geräte wie Steckdosen, Thermostate, Taster oder Lampen steuert.

Zum Relaunch bietet 1&1 vier Lösungen für das Smart Home an, will das Produktportfolio allerdings sukzessive erweitern. Auch wenn die Produkte alle ein 1&1 im Namen tragen, kennen wir sie bereits. Denn wie auch der 1&1 HomeServer von AVM stammt und eigentlich eine FRITZ!Box ist, so sind auch die 1&1 Smart Home Produkte bekannte AVM-Hardware.

Der 1&1 HomeServer ist die Zentrale des 1&1 Smart Home. Neben der 1&1 Smart Home Steckdose für 39,99 Euro gibt es eine 1&1 Smart Home Außensteckdose mit Spritzwasserschutz sowie ein 1&1 Smart Home Thermostat zur Regelung der Raumtemperatur für je 41,99 Euro. Neu sind zudem ein 1&1 Smart Home Mehrfach-Taster für 39,99 Euro und eine 1&1 Smart Home LED-Lampe für 29,99 Euro.

Preislich sind die 1&1 Smart Home Produkte durchaus interessant und müssen sogar einen Preisvergleich mit der identischen AVM-Hardware nicht scheuen. Allerdings kann man sie nur ordern, wenn man auch 1&1 DSL-Kunde ist.

