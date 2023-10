7 vs. Wild und mehr: Das seht ihr bei Amazon Freevee im November

Mit Freevee haben wir inzwischen einen weiteren Streamingdienst in Deutschland am Start. Damit möchte Amazon eine kostenlose Alternative zu Amazon Prime Video bieten. Amazon Freevee finanziert sich ausschließlich durch Werbung und es gibt dort auch eigene und exklusive Inhalte, die Prime Video nicht besitzt.

Und das bedeutet, dass wir euch hier neben Netflix und Co. auch die Highlights für Freevee präsentieren, auch wenn die Liste der neuen Inhalte wieder kurz ausfällt.

Das Highlight für Amazon ist kommenden Monat natürlich 7 vs. Wild, da erhofft man sich viele neue Zuschauer. Wobei die neue Staffel genau genommen schon am 31. Oktober startet, aber im November geht es dann eben so richtig damit los.

Freevee: Die Highlights im November 2023

Serien

Melrose Place | Staffel 1-7

ab 1. November 2023

ab 1. November 2023 Erkenne den… | Staffel 1

ab 6. November 2023

ab 6. November 2023 Erkenne den… | Freevee Special

ab 15. November 2023

ab 15. November 2023 Ein Tag im Leben von… | Staffel 1

ab 19. November 2023

Filme

1984

ab 1. November 2023

ab 1. November 2023 Das wundersame Weihnachtsfest des Karl-Bertil Jonsson

ab 1. November 2023

ab 1. November 2023 Explosiv: Blown Away

ab 1. November 2023

ab 1. November 2023 Der Mann ohne Gnade – Death Wish II

ab 1. November 2023

ab 1. November 2023 Zwei hinreißend verdorbene Schurken

ab 1. November 2023

ab 1. November 2023 Vier Hochzeiten und ein Todesfall

ab 1. November 2023

ab 1. November 2023 Hängt ihn höher

ab 1. November 2023

ab 1. November 2023 Das Mädchen Irma la Douce

ab 1. November 2023

ab 1. November 2023 Urteil von Nürnberg

ab 1. November 2023

ab 1. November 2023 Von Löwen und Lämmern

ab 1. November 2023

ab 1. November 2023 Locked In

ab 1. November 2023

ab 1. November 2023 Die Mafiosi-Braut

ab 1. November 2023

ab 1. November 2023 Mondsüchtig

ab 1. November 2023

ab 1. November 2023 Quigley der Australier

ab 1. November 2023

ab 1. November 2023 Panik am roten Fluss

ab 1. November 2023

ab 1. November 2023 Die Affäre der Sunny von B.

ab 1. November 2023

ab 1. November 2023 Das Leben – Ein Sechserpack

ab 1. November 2023

ab 1. November 2023 Manche mögen’s heiß

ab 1. November 2023

ab 1. November 2023 Die barfüßige Gräfin

ab 1. November 2023

ab 1. November 2023 Die Geliebte des französischen Leutnants

ab 1. November 2023

ab 1. November 2023 Gesprengte Ketten

ab 1. November 2023

ab 1. November 2023 King George – Ein Königreich für mehr Verstand

ab 1. November 2023

ab 1. November 2023 Botschafter der Angst

ab 1. November 2023

ab 1. November 2023 Die Frau in Rot

ab 1. November 2023

ab 1. November 2023 Schmeiß‘ die Mama aus dem Zug

ab 1. November 2023

ab 1. November 2023 The Unicorn

ab 2. November 2023

ab 2. November 2023 Danger Close – Die Schlacht von Long Tan

ab 3. November 2023

ab 3. November 2023 The Pool

ab 4. November 2023

ab 4. November 2023 Ride

ab 5. November 2023

ab 5. November 2023 Verliebt in meine Frau

ab 6. November 2023

ab 6. November 2023 It Boy – Liebe auf französisch

ab 10. November 2023

ab 10. November 2023 Upside Down

ab 11. November 2023

ab 11. November 2023 The Commando

ab 12. November 2023

ab 12. November 2023 Der Wolf und der Löwe

ab 17. November 2023

ab 17. November 2023 Frozen – Eiskalter Abgrund

ab 17. November 2023

ab 17. November 2023 Far Cry

ab 21. November 2023

ab 21. November 2023 Brave Mädchen tun das nicht

ab 23. November 2023

ab 23. November 2023 Freaks – Sie sehen aus wie wir

ab 24. November 2023

ab 24. November 2023 Meet Cute

ab 24. November 2023

ab 24. November 2023 The Salvation – Spur der Vergeltung

ab 26 November 2023

