7 vs. Wild – Staffel 3: Datum für den Start bei Amazon Freevee steht fest

7 vs. Wild geht in die 3. Staffel und passend dazu gab es neulich bereits den ersten Trailer. Doch nicht nur der offizielle YouTube-Kanal hatte einen Trailer veröffentlicht, auch Amazon Freevee ist in diesem Jahr mit an Bord, da man die Serie exklusiv vorab zeigen darf. Der Trailer des YouTube-Kanals nannte bereits das Datum für den Start der 3. Staffel von 7 vs. Wild auf der Videoplattform, den 29. November 2023. Und seit heute gibt es auch ein bestätigtes Datum für den offiziellen Start bei Amazon Freevee.

In nur 15 Tagen, genauer gesagt am 31. Oktober 2023, startet exklusiv auf Amazon Freevee die dritte Staffel der Survival-Show „7 vs. Wild“ von Videoproduzent und YouTuber Fritz Meinecke. Auf der Amazon Plattform können User die Serie also einen ganzen Monat früher anschauen. Ich persönlich finde das relativ unglücklich gelöst, aber verstehe auch die finanziellen Beweggründe dahinter.

7 vs. Wild Staffel 3 – 14 Teilnehmer in 7 Teams

In der dritten Staffel von 7 vs. Wild treten insgesamt 14 Teilnehmer in sieben Teams gegeneinander an, um sich während 14 Tagen in der Wildnis Kanadas verschiedenen Herausforderungen zu stellen. Die Show wurde durch die ersten beiden Staffeln auf YouTube bekannt und erreichte über 200 Millionen Aufrufe, was sie zu einem der meistgesehenen Medienereignisse in Deutschland macht.

Um die dritte Staffel zu realisieren, hat Amazon Freevee das Format unterstützt und sich die Rechte für die Verwertung der neuen Episoden im werbeunterstützten Streaming-Bereich gesichert.

Die Teams dieser Staffel bestehen aus bekannten Persönlichkeiten wie Fritz Meinecke, Joey Kelly und Knossi. Neben der Ausstrahlung auf Amazon Freevee können die Fans auch ein Behind-the-Scenes-Format der Survival-Show auf YouTube schauen. Die Folgen werden dort wöchentlich veröffentlicht.

Zu 7 vs. Wild Staffel 3 →

True-Crime-Doku: Prime Video zeigt „Der Bierkönig – Tod am Ballermann“ In den 1990er Jahren ereignete sich einer der rätselhaftesten und bis heute ungeklärten Mordfälle: der Dreifachmord an Manfred Meisel, seinem Sohn Patrick und der Tierpflegerin Claudia Leisten. Der Frankfurter Gastronom […]14. Oktober 2023 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->