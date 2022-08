Kostenlos streamen: Amazon Freevee startet ab sofort in Deutschland

Amazon Freevee startet ab heute in Deutschland. Dabei handelt es sich um einen kostenfreien, allerdings werbefinanzierten Streaming-Service.

Der werbeunterstützte Service startet mit den Amazon Freevee Originals Bosch: Legacy, UNINTERRUPTED’s Top Class: The Life and Times of the Sierra Canyon Trailblazers und Bug Out sowie einer Auswahl an Filmen und Serienepisoden, darunter Hotel Mumbai, Ostfriesisch für Anfänger, Nightcrawler, Tigermilch, 2 Broke Girls, The Night Manager, Person of Interest und Penny Dreadful.

Der Streaming-Service bietet zusätzlich thematisch programmierten lineare Live-Kanäle von BBC Food, BBC Travel, BBC History, X-Factor: Das Unfassbare, FilmRise Serien, Craction TV und Ein Engel auf Erden.

Freevee ist eigenständig. Ab sofort können Kunden mit Amazon-Konto und ohne Prime-Mitgliedschaft in Deutschland über die Prime-Video-App oder Website und in den kommenden Tagen über eine eigenständige App auf Fire TV auf Amazon Freevee zugreifen. Ein Abonnement ist nicht erforderlich.

Bei Prime Video finden Kunden Amazon-Freevee-Inhalte über das Karussell „freevee – Beliebte Filme und Serien – kostenlos mit Werbung“. Jeden Monat soll Amazon Freevee neue Inhalte, darunter Amazon Freevee Originals, beliebte lizenzierte Filme, Serienepisoden sowie lineare Kanäle erhalten.

Zu Amazon Freevee →

