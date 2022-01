8 GB Datenvolumen für 7,99 Euro: handyvertrag.de reduziert wieder Tarife

Die Mobilfunkmarke handyvertrag.de bietet für kurze Zeit verschiedene Aktionstarife für unterschiedliche Ansprüche an.

Nutzer mit einem durchschnittlichen Verbrauch an mobilem Datenvolumen kommen mit dem Tarif LTE All 8 GB eventuell ganz gut weg. handyvertrag.de reduziert den monatlichen Preis um über 60 Prozent von 20,99 EUR auf 7,99 EUR.

All denjenigen, denen 8 GB an Inklusiv-Datenvolumen pro Monat nicht ausreichen, stellt die Mobilfunkmarke den Aktionstarif LTE All 8 + 4 GB zur Verfügung. Der Tarif für 10,99 EUR monatlich bietet 12 GB Inklusiv-Datenvolumen.

Abschließend stellt handyvertrag.de auch für all diejenigen, die das Smartphone unterwegs nur gelegentlich nutzen, einen Tarif bereit: Für 4,99 EUR monatlich ist der Tarif LTE All 3 GB erhältlich.

Die drei Aktionstarife enthalten neben einer Telefon- und SMS-Flat auch EU-Roaming. Die Tarife LTE All 8 GB und LTE All 8 + 4 GB sind bis zum 25. Januar 2022 um 11 Uhr befristet verfügbar. Der Tarif LTE All 3 GB ist nur für kurze Zeit erhältlich. Unterwegs ist man im Netz von Telefónica Deutschland.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

