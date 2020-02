Ab 4 Uhr: 19% Rabatt auf alles im MediaMarkt Onlineshop

Heute Nacht findet in den USA wieder der Super Bowl als populäres Football-Event statt. Wie bereits die letzten Jahre bietet MediaMarkt tief in der Nacht wieder 19% Rabatt auf fast alle Produkte im Onlineshop an – allerdings nur von 4 bis 5 Uhr nachts.

Die Aktion gilt dann für alle Artikel, die online sofort auf Lager sind. Ausgeschlossen sind Produkte mit längerer Lieferzeit, Vorbestellungen, Geschenkgutscheine, Download-Inhalte, Bücher und Bestellungen mit Marktabholung.

Letztes Jahr waren Produkte teilweise sehr schnell ausverkauft – am besten legt ihr euch also pünktlich um 04:00 Uhr auf die Lauer, um das gewünschte Schnäppchen zu ergattern.

