Activision Blizzard: EU dürfte Microsoft grünes Licht für Übernahme geben

Die EU hat sich die Übernahme von Activision Blizzard angeschaut und es gab auch hier Zweifel, ob Microsoft das Studio wirklich übernehmen darf. Und falls ja, wie die Bedingungen dafür aussehen. Laut Reuters könnte der Deal aber durchgehen.

Es hat wohl geholfen, dass Microsoft in den letzten Wochen auf die Konkurrenz zuging und Deals (wie mit Nintendo) aushandelte. Am Ende dreht sich nämlich alles um Call of Duty und man will sicherstellen, dass das keine exklusive Marke wird.

Die EU wird Microsoft wohl auch ein paar Vorgaben machen, aber man tendiert laut Quelle nicht in die Richtung wie in Großbritannien, wo man darüber nachdenkt, ob ein Verkauf von Call of Duty als eigenständiges Unternehmen eine Option sei.

In Europa möchte man sich bis zum 25. April entscheiden, doch es sieht ganz gut aus. Allerdings gibt es auch noch Untersuchungen in UK und den USA. Ich denke weiterhin, dass der Deal am Ende durchgeht, aber ich bin gespannt, ob Sony einen letzten Konter plant und ob die Verträge von Microsoft den anderen Behörden reichen.

