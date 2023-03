Star Wars: Die Jedi-Spiele sind als Trilogie geplant

Mit Star Wars Jedi: Fallen Order gab es vor ein paar Jahren endlich mal wieder ein gutes Star Wars-Spiel (in meinen Augen) und daher bin ich auf Star Wars Jedi: Survivor gespannt. Das Spiel erscheint im April und sieht bisher schon sehr gut aus.

Doch während Fallen Order der Anfang war, so könnte Survivor nicht das Ende sein, denn Stig Asmussen hat bei IGN verraten, dass man bei den Jedi-Spielen von Anfang an über eine Trilogie nachgedacht hat. Kommt also noch ein weiteres Spiel?

Das wollte man nicht direkt bestätigen, aber wenn man sich öffentlich so dazu äußert, dann würde ich davon ausgehen. Es hängt sicher noch am Erfolg von Star Wars Jedi: Survivor ab, aber falls das Spiel nicht floppt, dann scheint das sicher.

Von mir aus darf Respawn Entertainment gerne ein weiteres Spiel entwickeln, wenn man noch gute Ideen hat. Auch wenn ich bei einer Trilogie gerne etwas skeptisch werde, da man oft den Eindruck hat, dass Dinge zu sehr gestreckt werden. Ich habe es zum Beispiel sehr begrüßt, dass God of War nicht in die Länge gezogen wurde.

Das muss hier nicht der Fall sein, aber ich hoffe mal, dass man keine Trilogie plant, weil sowas bei Star Wars oft üblich ist, sondern weil man wirklich gute Ideen hat.

