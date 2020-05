Activity Stats für iOS fasst alle Aktivitätsdaten zusammen

Die kleine kostenfreie App „Activity Stats“ des Entwicklers Rahul Matta kann nicht viel, aber ist dennoch ganz nett gemacht.

Das Tool ist in der Lage, sämtliche jemals in Apple Health erfassen Aktivitätsdaten auszulesen und diese übersichtlich zusammenzufassen. Die Daten stammen von der Apple Watch, aber auch vom iPhone selbst. Optionen gibt es im Grunde keine, es lässt sich also (noch?) kein bestimmter Zeitraum festlegen.

-->

Die Allzeit-Daten werden ausgelesen, optisch aufbereitet und lassen sich dann mit Freunden teilen. Mehr als eine Spielerei ist das am Ende also nicht. Dafür kostet die App aber auch nichts.

Activity Stats kann Daten aus Apple Health auslesen und übersichtlich darstellen🏃‍♂️https://t.co/OHLkNKE2GC pic.twitter.com/q1rVMz1xDT — René Hesse (@ReneHesse) May 7, 2020

Teilen

-->