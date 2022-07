ADAC Medical App: Medikamente online in der Wunschapotheke bestellen

Der ADAC baut sein Leistungsangebot im Bereich Gesundheit derzeit weiter aus. Alle Nutzer der ADAC Medical App können nun ihre Wunschapotheke auswählen und Medikamente online innerhalb Deutschlands bestellen.

Patienten können dabei Rezepte und E-Rezepte für verschreibungspflichtige Medikamente ebenfalls digital einlösen. Die Lieferung wird entweder per Botendienst nach Hause gebracht oder steht „innerhalb kurzer Zeit“ in der gewählten Apotheke zur Abholung bereit – in der Regel noch am selben Tag. Dieser Online-Service ist für ADAC Mitglieder und Nichtmitglieder kostenfrei. Zudem heißt es:

Mit diesem Angebot erweitert der ADAC das Leistungsspektrum der im Oktober gestarteten Medical App. Zusätzlich zum Apothekenservice erhalten ADAC Premium-Mitglieder und Inhaber der ADAC Auslandskranken-Versicherung bei Reisen im Ausland über die App Zugang zu telemedizinischer Beratung und Behandlung mit deutschsprachigen Ärztinnen und Ärzten.

Realisiert wird das ganze mit „IhreApotheken.de“. Das gehört zur bundesweit tätigen NOWEDA Apothekergenossenschaft.

Die ADAC Medical App kann kostenlos im Play Store oder App Store heruntergeladen werden. Der Zugang zur Telemedizin erfordert eine ADAC Premium-Mitgliedschaft oder eine ADAC Auslandskranken-Versicherung sowie eine entsprechende Verifizierung.

ADAC Medical Preis: Kostenlos

