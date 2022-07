Technik mieten: 75 % Rabatt auf die erste Rate bei Smieten

Der Technik-Vermieter Smieten gewährt aktuell 75 % Rabatt auf die erste Rate. Wer Technik nicht direkt kaufen will, für den könnte das eine Option sein.

Smieten hat aktuell nicht nur ein neues Partnerprogramm gestartet, bei dem wir Mitglied sind, sondern gewährt im Rahmen einer Aktion auch einen Preisnachlass auf die erste Rate (mit dem Code SMIETEN75). Das Portal bietet verschiedene aktuelle technische Geräte an, die man mieten, statt kaufen kann. Das Konzept dürfte von ähnlich gelagerten Anbietern bereits bekannt sein.

Die Kunden von Smieten können Laufzeiten zwischen 6, 12, 24 und 36 Monaten wählen. Obendrein ist in jedem Mietvertrag bereist ein Schutzpaket enthalten, was Display-, Bruch- und Wasserschäden sowie Bedienungsfehler und „Schäden auf Reisen“ abdecken soll. Smieten bietet neue, neuwertige und gebrauchte Produkte an.

Am Ende ist das ganze natürlich eine Sache der eigenen Vorlieben und des Geldbeutels. Ein Apple iPhone 13 Pro gibt es ab 36,90 €/Monat und eine PlayStation 5 ab 30,90 €/Monat.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

