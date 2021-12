ADAC: Spritpreise-App und Maps werden eins – vollwertige Navigation kostenfrei

Der ADAC vereint seine Apps „ADAC Spritpreise“ und „ADAC Maps“ zu einer App. Damit bekommen Autofahrer Informationen zu den deutschlandweit aktuellen Spritpreisen, aber auch Routenplanung mit Informationen zur Verkehrslage oder Baustellen auf dem geplanten Weg.

Mit dem 15. Dezember 2021 wurde die App „ADAC Maps“ abgeschaltet. Nutzer finden die neu gestaltete Anwendung „ADAC Spritpreise“ zum kostenfreien Download im App-Store sowie im Google Play Store.

-->

Die neue Spritpreise-App zeigt die günstigsten Preise für die Kraftstoffsorten Super E10, Super, Diesel und Erdgas/CNG in Echtzeit in der Nähe oder auf dem Weg an. Außerdem finden Nutzer auch eine „detaillierte“ Routenplanung und vollwertige Navigation für Pkw, Wohnmobile und Gespanne.

Mit dem neusten Update und dem Abschalten der ADAD-Maps-App wurde die App noch zusätzlich um die Funktionen „Informationen zum Verkehr“, „Baustellen“, „mautpflichtige Strecken“ und weitere Routenplanungsdetails ergänzt. Zudem wurde die Benutzeroberfläche mit Karten- und Listenansichten überarbeitet.

ADAC Spritpreise Preis: Kostenlos

Seat testet autonomes Fahren im urbanen Bereich Seat hat ein neues Pilotprojekt gestartet, welches man DIANA nennt. Der Name orientiert sich an der Göttin der Jagd in der römischen Mythologie und man möchte mit diesem Projekt das autonome Fahren im urbanen Bereich besser erforschen. Basis ist ein…16. Dezember 2021 JETZT LESEN →

-->