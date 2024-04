ADAC startet Online-Wohnmobilmarkt

Der ADAC erweitert sein Angebot und startet ein Portal für den Kauf von Reisemobilen und Caravans, um den Bedürfnissen der 21 Prozent der Deutschen gerecht zu werden, die regelmäßig Campingurlaub machen, am liebsten mit dem Reisemobil.

In Kooperation mit „Caraworld“ bietet der ADAC eine recht große Auswahl an Neu- und Gebrauchtfahrzeugen von Marken wie Hobby, Knaus, Weinsberg und VW, die von ausgewählten Fachhändlern in ganz Deutschland angeboten werden. Interessenten haben die Möglichkeit, die Fahrzeuge vor einer Kaufentscheidung bei einer Probefahrt oder einer vorherigen Anmietung bei der ADAC Wohnmobilvermietung zu testen.

Für den Kauf von Reisemobilen und Caravans, egal ob neu oder gebraucht, bieten die ADAC-Finanzdienste mit dem ADAC Wohnmobilkredit Sonderkonditionen, unter anderem einen effektiven Jahreszins von 5,49 Prozent p. a. bis zu einer Laufzeit von 120 Monaten. Das Angebot gilt noch im April 2024 und soll Kunden eine günstige Finanzierungslösung bieten.

Mit dem Online-Wohnmobilmarkt rundet der ADAC sein Angebot für Camper ab, das von Reiselektüre über Camping-Zubehör und die Buchung von Camping- oder Stellplätzen bis hin zu Vermietung und Versicherung reicht.

