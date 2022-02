AirTag: Apple kündigt Anpassungen an

Apple hat im Beitrag „Ein Update zu AirTag und unerwünschtem Tracking“ Anpassungen für die Funktionsweise der kleinen Gadgets angekündigt.

Demnach habe man festgestellt, dass Personen unerwünschte Tracking-Benachrichtigungen aus harmlosen Gründen erhalten können, beispielsweise wenn man die Schlüssel von einer anderen Person ausleiht, an dem ein AirTag angebracht ist, oder wenn man in einem Auto unterwegs ist, in dem die AirPods eines Familienmitglieds liegen.

Auch hat man Berichte über eine bösartige Nutzung erhalten, bei denen versucht worden ist, einen AirTag für böswillige oder kriminelle Zwecke zu missbrauchen. Hier will Apple nun mit verschiedenen Anpassungen gegensteuern.

AirTag und „Wo ist?“ werden weiterentwickelt

Man wird demnach neue Datenschutzhinweise beim Einrichten eines AirTags einführen und will auch Probleme bei Sicherheitshinweisen im Zusammenhang mit den AirPods beheben. Obendrein verwiest man auf eine aktualisierte Support-Dokumentation.

Auch ganz neue Features sollen kommen. Dazu gehören eine genauere Suche und Sicherheitshinweise, die angezeigt werden, wenn ein Ton auf den AirTags abgespielt wird.

Zudem soll es eine Verfeinerung der Logik der Sicherheitshinweise bei unerwünschtem Tracking geben und Apple hat auch die Möglichkeit der Einstellung des Tons eines AirTags angekündigt.

Alle Details zu den neuen Features findet ihr bei Apple.

