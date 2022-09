Akkutausch für Elektroautos: Nio eröffnet Station in Deutschland

Nio wird noch in diesem Jahr in Deutschland starten und möchte zunächst den Nio ET7 bei uns auf den Markt bringen. Das ist ein großes Elektroauto (über 5 Meter in der Länge) und mit dem ganz großen Akku kommt man sogar über 1.000 km weit.

Erste PSS von Nio in Deutschland eröffnet

Doch das ist nicht die Besonderheit der Marke, denn man hat sich auf den Tausch der Akkus spezialisiert. Nio betreibt weltweit mehrere Power-Swap-Stationen (PSS) und diese Woche wurde die erste PSS in Deutschland (entlang der A8) eröffnet.

Dieser Standort hat in etwa die Größe einer Doppelgarage und man möchte bis zu 100 Akkus am Tag tauschen können (nennt sich dann Swaps). Vor Ort können bis zu 13 Akku mit 40 kW bis 80 kW geladen werden, was das Stromnetz schonen soll.

Die Akkus werden automatisch getauscht und geladen und man prüft bei jedem Tausch den Zustand der Batterie. Ein Tausch dauert ca. 5 Minuten und man kann auf Wunsch auch die Größe wechseln (wenn man z.B. mehr Reichweite benötigt).

Der Tausch der Akkus in Elektroautos ist ein interessantes Konzept, bei Rollern ist das in einigen Ländern schon normal. Da es bei Autos aber deutlich komplexer und teurer ist, setzen die meisten Marken weltweit doch eher auf schnelles Laden.

Akkutausch als Teil der Elektromobilität

Ich bin jedenfalls gespannt, wie sich das entwickelt. Mit einer Station zwischen München und Stuttgart wird sich sowas nicht durchsetzen, da benötigt es schon ein gutes Netz. Und das ist teuer, da man viele Akkus auf Vorrat kaufen muss.

Daher bin ich derzeit noch ein bisschen skeptisch, ob sich das durchsetzt. Zumal vielen ein kurzer Ladestopp von ca. 15 Minuten auf der Autobahn oft ausreicht und wir mit den 800-Volt-Systemen ja schon mit über 250 kW zügig laden können.

Doch es benötigt solche Experimente, um zu schauen, was gut ankommt. Falls der Akkutausch aber ein Teil der Elektromobilität werden soll, dann benötigt es meiner Meinung nach einen Standard – ähnlich wie beim Ladeport bei den Ladesäulen.

