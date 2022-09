Build Your Dreams: BYD nennt deutsche Preise für Elektroautos

Mit Build Your Dreams werden wir bald eine weitere Marke aus China in Europa sehen und das BYD-Logo dürfte euch ab 2023 hier und da begegnen. Aktuell ist man mitten in den Vorbereitungen für den Marktstart und es gibt neue Details.

BYD nennt Euro-Preise für Deutschland

Vor ein paar Tagen ging die deutsche Webseite online und was dort fehle (und weiterhin fehlt) sind die Preise. Drei Elektroautos sollen den Anfang in Deutschland machen, mit dem BYD Seal könnte dann ab 2023 noch ein viertes Modell folgen.

Jetzt haben wir die offiziellen Preise für den Pre-Sale in Deutschland, die finalen Details will man kommenden Monat im Rahmen der Paris Motor Show nennen:

BYD Atto 3: ab 38.000 Euro

ab 38.000 Euro BYD Tang: ab 72.000 Euro

ab 72.000 Euro BYD Han: ab 72.000 Euro

Interessant ist auch, dass wir bisher nur die Preise für Deutschland haben, laut BYD können diese in anderen europäischen Ländern abweichen. Deutschland ist einer der wichtigsten Märkte für die kommende Europa-Offensive der China-Marke.

Technische Details zu den Elektroautos

Wir werden euch natürlich kommenden Monat mehr Details nennen, aber es gibt auch noch einen ersten Blick auf die Spezifikationen der drei Modelle. So wird man sie zum Start bei uns in Deutschland anbieten, weitere Versionen wären denkbar.

