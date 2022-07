Elektroautos von NIO: Mehr Konkurrenz für deutsche Autohersteller

Der Markt für Elektroautos wächst und wächst und der Wandel sorgt auch dafür, dass ganz neue Marken eine Chance haben. NIO zum Beispiel, die haben letztes Jahr mit dem ET7 ein Elektro-Flaggschiff gezeigt, was sich sehen lassen kann:

Und jetzt steht der Start in Deutschland an, denn Hui Zhang von NIO hat in der Automobilwoche verraten, dass es im vierten Quartal mit eben diesem Modell bei uns losgeht. In Europa ist man schon vertreten und jetzt steht Deutschland an.

Details zum deutschen NIO ET7 folgen später, wir haben auch noch keine Preise, aber die Seite von NIO wurde bereits übersetzt und dort sind weitere Elektroautos zu sehen, 2023 dürfte da sicher spannend werden. Mehr Konkurrenz für deutsche Hersteller, wobei sich NIO nicht mit BMW und Co. vergleicht, sondern mit Apple.

Ich bin aber vor allem auf den NIO ET5 gespannt und hoffe, dass der auch kommt.

