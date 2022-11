Aktuelle Zahlen zur Cloud-Nutzung in Deutschland

Es gibt frische Zahlen zur Cloud-Nutzung in Deutschland. Aktuell nutzen 24 Prozent der Deutschen das Internet regelmäßig als Speicherplatz für ihre Daten. Im Vorjahr waren es noch 18 Prozent.

Damit liegt die Cloud im Vergleich der Speichermedien bereits auf einem ähnlichen Niveau wie der USB-Stick (26 %) und deutlich vor Notebook (19 %) und CD (8 %). Auf den ersten drei Plätzen liegen Smartphone (40 %), PC (37 %) und externe Festplatte (37 %). Das sind Ergebnisse einer Studie der Convios Consulting GmbH im Auftrag der beiden E-Mail- und Cloud-Anbieter WEB.DE und GMX.

Vier von fünf (82 %) Cloud-Nutzern speichern ihre Fotos online. Jede und jeder Zweite legt auch Videos in der Wolke ab. Während Musikdateien rückläufig sind (von 32 auf 28 %), steigt die Bereitschaft zum Speichern von Dokumenten: Fast die Hälfte der Cloud-Nutzer in Deutschland (47 %) gibt an, beispielsweise Textdateien oder PDF-Dokumente in einem Online-Speicher abzulegen. Im Vorjahr waren es 40 Prozent.

Sensible Dokumente in der Cloud werden Normalität

Fast die Hälfte der Cloud-Nutzer (49 %) speichert sensible Daten online. Vor allem Fotos wichtiger Dokumente oder Rechnungen landen auf der Festplatte im Netz (23 %). Reiseunterlagen (17 %) und Verträge (16 %) folgen auf den Plätzen zwei und drei. Knapp jeder und jede Siebte (14 %) speichert auch Ausweis-Dokumente oder den Führerschein im Netz, und immerhin 10 Prozent der Befragten legen Geburts- oder Heiratsurkunden in der Datenwolke ab.

Entsprechend hoch ist das Sicherheitsbedürfnis. So finden drei Viertel (73 %) der Befragten eine Verschlüsselungsmöglichkeit für Dateien in der Cloud „eher wichtig“ (35 %) oder sogar „sehr wichtig“ (38 %). Datenschutzbedenken haben 44 Prozent der Deutschen, das sind 5 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr.

Insgesamt hat jeder und jede zweite Deutsche einen Account bei einem Cloud-Anbieter. Zu den beliebtesten Cloud-Services für Privatkunden zählen in Deutschland Google (mit 19,7 % Nutzung), Apples iCloud (10,6 %), GMX/WEB.DE (10,5 %), Dropbox (10,3 %), Microsoft (9,6 %), Amazon (8,3 %) und Facebook (6 %).

Methodik (Klicken zum Anzeigen)

Das Marktforschungsunternehmen Convios Consulting GmbH hat im August 2022 insgesamt 1000 deutsche Internet-Nutzer ab 16 Jahren befragt. Die Ergebnisse der Umfrage sind repräsentativ.

