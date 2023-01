Aldi macht deinen Fernseher smart – für 17,99 Euro

Aldi bringt wieder einen sehr günstigen Streaming-Player an den Start. Der Roku SE ist vom 2. bis einschließlich 15. Februar 2023 für 17,99 Euro bei Aldi Nord erhältlich.

Der Roku SE ist kompakt und kommt in einem weißen Design daher. Preislich liegt er nochmal unter dem baugleichen Roku Express. Ende 2022 war das „Billigmodell“ hierzulande schon einmal erhältlich, Aldi Nord verkauft es demnach jetzt zum zweiten Mal.

Um das Dongle nutzen zu können, schließen User das Gerät mit dem mitgelieferten HDMI-Kabel und Netzkabel an ihren Fernseher an und stellen eine Verbindung zum Internet her. Mit einem Roku SE erhalten die User Zugang zu „Tausenden“ von kostenlosen und kostenpflichtigen Streaming-Kanälen.

Wie alle Roku Streaming Player wird auch der Roku SE vom Roku Betriebssystem (OS) angetrieben und kommt unter anderem mit individualisierbarem Startbildschirm und einer universellen Suche über die wichtigsten Kanäle. Die Steuerung ist über die Fernbedienung möglich.

Kompatibel mit der kostenlosen Roku Mobile App, kann das Roku-Gerät aber auch mit dem eigenen Smartphone bedient werden, um mit der Stimme nach Inhalten zu suchen, privates Hören über Kopfhörer zu nutzen oder die neuesten Kanäle schnell zu starten.

