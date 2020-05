ALDI Nord: Xiaomi Mi Band 4 im Angebot

Xiaomi Süd schickte diese Woche das Xiaomi Mi Band 4 ins Rennen, allerdings hat sich der ein oder andere gefragt, was denn mit ALDI Nord ist. Hier zieht man erst kommende Woche nach, denn das Xiaomi Mi Band 4 wird es ab dem 4. Juni im Angebot bei ALDI Nord geben. Der Preis liegt ebenfalls bei 24,99 Euro.

Es bleibt dabei, auch dieses Angebot ist natürlich nicht schlecht und mit einem Blick auf Idealo (zum Zeitpunkt des Beitrags) ein sehr guter Preis. Doch das Xiaomi Mi Band 5 steht bald an und Xiaomi Deutschland hat sogar diese Woche bereits angedeutet, dass wir es schon „bald“ im Handel sehen werden.

-->

Wer jetzt direkt einen neuen Fitness-Tracker sucht und so wenig wie möglich bezahlen möchte, bekommt hier ein sehr gutes Band. Wer aber noch ein bisschen warten kann und 35 Euro (das hat das Mi Band 4 gekostet, als es in Deutschland an den Start ging) nicht zu teuer findet, dem würde ich raten zu warten.

Ich rechne eigentlich noch im Juni oder Juli mit dem Xiaomi Mi Band 5.

Xiaomi Mi TV Stick offiziell angekündigt Xiaomi hat heute erstmals den Mi TV Stick offiziell angekündigt. Wir haben diesen schon öfter gesehen und in einer älteren Roadmap stand er auch für Mai im Raum, aber auf dem heutigen Deutschland-Event wurde er dann offiziell gezeigt. Details nannte…26. Mai 2020 JETZT LESEN →

mit Affiliate-Links [?]Teilen

-->