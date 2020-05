Xiaomi Mi TV Stick offiziell angekündigt

Xiaomi hat heute erstmals den Mi TV Stick offiziell angekündigt. Wir haben diesen schon öfter gesehen und in einer älteren Roadmap stand er auch für Mai im Raum, aber auf dem heutigen Deutschland-Event wurde er dann offiziell gezeigt.

Details nannte Xiaomi allerdings noch keine, man erwähnte den Xiaomi Mi TV Stick nur so nebenbei und gab an, dass man ihn „bald“ in Deutschland auf den Markt bringen möchte. Ich rechne aktuell mit einem Marktstart im Juni oder Juli.

Xiaomi macht also Druck in Deutschland und kündigt neue Produkte auch mal bei uns an, das finde ich sehr interessant. Ich würde euch heute gerne schon mehr Details zum Xiaomi Mi TV Stick mit Android TV liefern, aber da müssen wir wohl noch ein paar Tage oder Wochen auf die Ankündigung von Xiaomi warten.

