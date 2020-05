Xiaomi deutet Mi Band 5 für Deutschland an

Xiaomi arbeitet derzeit mit Hochdruck am Mi Band 5 und wir haben auch schon den ein oder anderen Leak in den letzten Wochen gesehen. Auf dem heutigen Event für Deutschland hat man bestätigt, dass man schon bald neue Wearables in Deutschland auf den Markt bringen möchte und zeigte ein Mi Band.

Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das Mi Band auf dem Bild weiter unten sieht mir doch nach dem Mi Band 4 und nicht nach dem Mi Band 5 aus. Die beiden werden aber vermutlich sehr ähnlich aussehen und man wird sie auf den ersten Blick kaum unterscheiden können. Neuerungen gibt es eher unter der Haube.

-->

Es geht also los und Xiaomi selbst fährt das Marketing hoch. Ich habe schon mit dem ein oder anderen Hinweis diese Woche gerechnet und gehe stark davon aus, dass das Xiaomi Mi Band 5 noch im Juni starten wird. Das Xiaomi Mi Band 4 hat man immerhin am 11. Juni 2019 (wenn auch nur in China) vorgestellt.

Xiaomi Mi Scooter starten im Sommer in Deutschland Xiaomi hat heute leider noch keine konkreten Details zu den kommenden E-Scootern genannt, aber man hat betont, dass diese im Sommer endlich an den Start gehen werden. Anfang des Jahres sprach man noch von 2020 und nun wissen wir, dass…26. Mai 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->