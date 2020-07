ALDI: Sony PlayStation 4 Pro im Angebot

Bei ALDI gibt es die Sony PlayStation 4 Pro ab kommender Woche (30. Juli) im Angebot. Der Preis für die Konsole liegt bei 367 Euro bei ALDI Nord und bei 367,63 Euro bei ALDI Süd. Bei ALDI Nord gibt es die Konsole auch im Online Shop.

PlayStation 4 Pro: ALDI verkauft Bundle

Es handelt sich übrigens um ein Bundle, ihr bekommt hier also eine PlayStation 4 Pro in Weiß mit 1 TB Speicher und drei Spielen: Gran Turismo Sport, Horizon Zero Dawn und Marvel’s Spider-Man. Die schwarze PS4-Version gibt es nicht.

Das ist ein durchaus guter Deal bei ALDI, denn laut Idealo bekommt man die PS4 Pro zwar etwas günstiger, dann aber ohne Spiele und in Schwarz. Die Meinung zu den drei Spielen ist natürlich subjektiv, aber ich finde sie aber gut.

Ich muss zu diesem Zeitpunkt vermutlich nicht erwähnen, dass im Winter die PS5 ansteht und es sich hier sicher um einen Abverkauf der aktuellen PS-Generation handelt. Der sorgt aber eben für so einen guten Deal, denn die neue PlayStation wird man sicher nicht für unter 400 Euro mit drei Spielen bekommen.

