Alexa spricht jetzt auf Wunsch Deutsch und Englisch

Wie Amazon heute verkündet hat, spricht Alexa jetzt auf Wunsch Deutsch und Englisch. Mit der neuen dynamischen Sprachauswahl sind Kunden in Deutschland nun in der Lage, mit Alexa zum Beispiel auf Deutsch, Englisch oder in beiden Sprachen gleichzeitig zu kommunizieren.

Kunden mit unterstützten Echo-Modellen oder Alexa-fähigen Geräten können ihre gewählte Sprache laut Amazon ab sofort in den Geräteeinstellungen in der neuesten Version der Alexa-App auf Deutsch/Englisch wechseln.

Bei Echo-Geräten mit Bildschirm (Echo Show) haben die User auch die Option, vom oberen Bildschirmrand nach unten zu streichen, um auf den Bereich Einstellungen zuzugreifen und die Sprache zu wechseln. Voraussetzung dafür ist das Update auf die neueste Gerätesoftware.

Sollten Kunden die Sprachoptionen Englisch/Deutsch oder Deutsch/Englisch nicht in ihren Geräteeinstellungen sehen, sollten sie laut Amazon sicherstellen, dass die Software auf dem aktuellsten Stand ist. Dafür benötigt es die Anweisung „Alexa, suche nach Software-Aktualisierungen“.

„Alexa, sprich Englisch“

Zusätzlich können Nutzer nun auch sagen: „Alexa, sprich Englisch“, um die dynamische Sprachauswahl auf dem Gerät zu aktivieren. Die dynamische Sprachauswahl ermöglicht es den Usern, mit Alexa auf Deutsch und Englisch zu kommunizieren, ohne jedes Mal die Spracheinstellung auf ihren Geräten ändern zu müssen.

Wenn jemand beispielsweise auf Englisch nach dem Wetter fragt, antwortet Alexa auf Englisch. Wenn eine andere Person im Haushalt auf Deutsch fragt, versteht Alexa das und wird ohne zusätzlichen Konfigurationsaufwand auf Deutsch antworten. Auch stehen nun Funktionen wie Musik, Wetter, Informationen und mehr auch auf Englisch zur Verfügung.

