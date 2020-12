Alexa startet tägliche Überraschungen

Alexa verlängert den üblichen Adventskalender und startet in diesem Jahr nicht mit 24, sondern mit 31 Türchen, die tägliche „Überraschungen“ bieten sollen.

Auf die Aufforderung: „Alexa, überrasch mich!“ liefert Alexa von heute an jeden Tag neue Inhalte. Was genau die Nutzer erwartet, verrät Amazon logischerweise noch nicht. Das heutige erste Türchen richtet sich an Kinder. Mit der Frage „Alexa, ruf den Weihnachtsmann an“, können sie nämlich direkt mit dem weißbärtigen Mann Kontakt aufnehmen und erfahren, was er gerade so treibt.

Ein Großteil der Weihnachtsanfragen an Alexa hat sich laut Amazon im vergangenen Dezember um Musik, Geschichten und Adventskalender gedreht. So war „Alexa, spiel Weihnachtsmusik“ eine der meistgetätigten Anfragen. Daher möchte man auch in diesem Jahr wieder exklusive Musikstücke, Hörspiele sowie Skills und Weihnachtsgeschichten über Alexa bereitstellen.

