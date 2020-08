Alexa und die Timer: Amazon schraubt an den Funktionen

Seit Amazon Echo-Geräte mit Alexa auf den Markt gebracht hat, nutze ich diese. Und seitdem nervt mich die Umsetzung der Timer. Nun fiel mir eine Anpassung auf.

In jedem Raum einen Echo stehen zu haben, ist oftmals praktisch. In Sachen Timer fand ich das aber oft nervig. Der Echo in der Küche wird am häufigsten mit Timern genutzt. Läuft ein Alexa-Timer auf diesem ab, blinkt eine LIFX-Lampe zusätzlich dank IFTTT im Wohnzimmer, damit ich das auch mitbekomme, wenn ich nicht im Raum bleibe.

Bisher war es nun immer so, dass das Bimmeln des abgelaufenen Timers in der Küche auch nur in der Küche beendet werden konnte. Das war ziemlich nervig. Nun fiel mir auf, dass ich „plötzlich“ von jedem Echo in jedem Raum einen Timer aus einem beliegen anderen Raum beenden kann. Ein einfaches „Alexa, Stopp“ reicht dafür aus.

Kaum zu glauben, aber man kann nun einen Timer per #Alexa an einem Echo starten und an einem anderen (!) Echo deaktivieren. Bisher musste man immer in den Raum zurück, in dem der Timer gestartet wurde und dort „Alexa, Stopp“ rufen. — René Hesse (@ReneHesse) August 24, 2020

Anscheinend klappt das noch nicht bei jedem, wie mir zugetragen wurde. Andere User merken an, dass ein ähnlicher Befehl im Zusammenhang mit der Bezeichnung des Echos schon länger funktioniert. Das kann ich für mein Setup definitiv nicht bestätigen. Auch aktuell kann ich hier mit sieben Echos keinen Timer in einem Raum für einen anderen Raum stellen.

Es zeigt sich also, dass Amazon serverseitig an der Funktion schraubt, diese aber anscheinend noch nicht für alle Nutzer gleichzeitig verbessert. Probiert es doch einfach mal aus und erzählt in den Kommentaren, was bei euch bereits klappt und was nicht.

