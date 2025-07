Hyundai bestätigt ganz neues Elektroauto für 2026

Hyundai hat ein ganz neues Elektroauto für 2026 bestätigt, welches man „in den kommenden Monaten“ zeigen möchte, so Europachef Xavier Martinet bei Autocar.

Der Launch ist derzeit für das dritte Quartal 2026 vorgesehen, also in einem Jahr könnte es schon losgehen. Geplant ist quasi ein „vollelektrischer Hyundai Bayon“, also ein recht kompaktes und auch eher preiswertes Modell in der Crossover-Liga.

Es wird das direkte Pendant zum kommenden Kia EV2 sein, also kein umgebauter Verbrenner, wobei die Bezeichnung noch nicht bekannt ist. Möglich wären der erste Hyundai Ioniq 3 oder Hyundai Ioniq 4. Basis ist die E-GMP (elektrische Plattform der Hyundai Motor Group), aber mit Sicherheit in der günstigeren 400 Volt-Version.

Technisch dürfte das zum größten Teil ein Kia EV3 unter der Haube sein, aber hier wollte sich Hyundai noch nicht in die Karten schauen lassen. Das Ioniq-Lineup von Hyundai macht derzeit Probleme, ein günstigeres Elektroauto käme da gelegen.

