Amazon Alexa: Mehr Fokus auf Datenschutz

Amazon präsentierte gestern diverse neue Echo-Produkte mit Alexa und man weiß, dass der Sprachdienst in den letzten Monaten nicht immer gut beim Datenschutz in der Presse wegkam. Man bemüht sich, dass es in die richtige Richtung geht.

Neben den bereits bekannten und älteren Befehlen „Alexa, lösche, was ich gerade gesagt habe“ und „Alexa, lösche alles, was ich heute gesagt habe“, gab es gestern noch eine neue Option für die Datenschutzeinstellungen von Amazon Alexa.

Alexa-Sprachaufzeichnungen direkt löschen

Auf Wunsch werden Sprachaufzeichnungen nun direkt gelöscht. Wählt man diese Option, dann werden die Text-Transkriptionen der Alexa-Anfragen nach 30 Tagen automatisch gelöscht. Aktiviert wird die neue Einstellung, wenn man in der Alexa-App in „Einstellungen > Alexa-Datenschutz > Ihre Alexa-Daten“ geht.

Das ist noch nicht alles, Amazon betonte in der Pressemitteilung auch, dass es „in Kürze“ mehr Alexa-Neuerungen für den Datenschutz der Nutzer geben wird.

