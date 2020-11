Amazon Black Friday läuft 48 Stunden

Amazon wird bereits einen Tag früher mit dem diesjährigen „Black Friday“ starten. Das bedeutet, dass das Shopping-Event 48 Stunden dauern wird.

In der kommenden Nacht, genau gesagt am Donnerstag, 26. November 2020 um 0:01 Uhr startet der diesjährige Amazon Black Friday. Dieser dauert in diesem Jahr zwei Tage, ende also am 27. November 2020 um 23:59 Uhr und finalisiert damit die Amazon Black Friday Woche.

Unter Amazon.de/blackfriday finden die Kunden alle Angebote der Aktion. Die entsprechenden Deals lassen sich wie üblich auf der Angebotsseite nach Kategorien filtern. Zusätzlich gehen Blitzangebote zwischen 06:00 Uhr und 19:45 Uhr im 5-Minuten-Takt online und sind für maximal sechs Stunden verfügbar. Für Prime-Mitglieder sind die Angebote 30 Minuten früher verfügbar.

Kunden, die Amazon Prime noch nicht kennen, aber beim Black Friday dabei sein möchten, können sich bei Amazon anmelden und den Service 30 Tage lang gratis nutzen.

Zum Amazon Black Friday →

Info Verlängerte Rückgabefristen: Artikel, die für eine Rücksendung berechtigt sind und bis zum 31. Dezember 2020 versandt wurden, können bis zum 31. Januar 2021 zurückgegeben werden.

Black Friday Highlights (Klicken zum Anzeigen)

Amazon informiert über folgende Black Friday Highlights: Artikel von kleinen und mittleren Unternehmen, darunter Kunsthandwerk von Amazon Handmade und innovative Produkte von Amazon Launchpad

Amazon Devices wie Echo, Fire TV Stick, Fire-Tablet oder Kindle

Amazon Kids+ Mitgliedschaft – die Bibliothek mit über 10.000 beliebten und kindgerechten Büchern, Audible Hörbüchern und Hörspielen, Filmen, Spielen, TV-Serien und pädagogisch wertvollen Lern-Apps – für drei Monate für 2,99 Euro (statt 29,99 Euro)

Tablet A, Smartphones und Wearables von Samsung Galaxy

Spielzeug von Playmobil

Microsoft 365 Family für bis zu 6 Nutzer

Duftkerzen von Yankee Candle

Elektrowerkzeug & Zubehör von Bosch

Rucksäcke, Umhängetaschen und Zubehör von Eastpak und Samsonite

Amazon Warehouse Deals für ausgewählte geöffnete und gebrauchte Produkte aus fast allen Kategorien unter Amazon.de/warehouse

Rabatt auf Styles unserer Modemarken, darunter find., Meraki, Aurique, Iris & Lilly und Truth & Fable

Ausgewählte Wohnaccessoires, Elektronikartikel und Sportausrüstung von Amazon Marken wie AmazonBasics, Ultrasport und Umi

Diverse Lebensmittel von Happy Belly, Beauty-Produkte von Belei und find. beauty, Lifelong- Tierfutter und mehr

Spezielle Amazon Music Unlimited-Angebote: Neukundinnen und -kunden von Amazon Music Unlimited können den Premium- Streamingdienst drei Monate kostenlos erhalten, um unbegrenzten und werbefreien Zugang zu mehr als 70 Millionen Songs und einer großen Auswahl beliebter Podcasts zu erlangen Bestehende Kundinnen und Kunden von Amazon Music Unlimited können kostenlos auf ein dreimonatiges Familien-Abonnement mit Zugang für bis zu sechs Accounts upgraden o Beim Kauf ausgewählter Echo-Geräte erhalten Neukundinnen und -kunden von Amazon

Music Unlimited sechs Monate des werbefreien Premium-Streamingdienstes kostenlos



⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

