Amazon bringt neues Dashboard für Smart-Home-Geräte auf Fire-Tablets

Amazon dreht im Bereich Smart Home weiter auf und hat daher heute ein neues Geräte-Dashboard für kompatible Fire-Tablets angekündigt.

Amazon-Kunden können damit einfach(er) Smart-Home-Geräte wie beispielsweise smarte Lampen, Kameras, Thermostate, Schalter und Stecker steuern, die mit Alexa funktionieren. Zum Geräte-Dashboard gelangt man mit einem Tipp auf den neuen Smart-Home-Button in der Navigationsleiste.

Diese ist systemweit zugänglich, auch vom Sperrbildschirm aus. In Situationen, in denen die Bedienung per Finger einfacher als per Sprache ist, können Kunden auf diese Weise kompatible Smart-Home-Geräte steuern, ohne vorher andere Anwendungen schließen zu müssen.

Das neue Geräte-Dashboard wird laut Amazon sukzessive über ein kostenloses Software-Update ausgerollt.

