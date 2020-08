Amazon Fire TV: TikTok startet in den USA

Über TikTok wird aktuell viel diskutiert und das Netzwerk hat die Aufmerksamkeit genutzt, um eine Plattform zu erobern, die Instagram und Co. bisher ignoriert haben: Smart TVs. Mit „More on TikTok“ geht in den USA erstmals eine TikTok-App für den Amazon Fire TV online, so ein Bericht von Business Insider.

Die TV-App von TikTok wird die Inhalte der Smartphone-App anzeigen, es sind aber auch Inhalte geplant, die länger als eine Minute gehen. So soll es bei „More on TikTok” zum Beispiel auch Interviews mit den kreativen Menschen der Plattform geben. Man wird die Inhalte im TV aber nur anschauen können.

-->

Nutzer werden sich (noch) nicht einloggen können und es gibt auch (noch) keine Werbung, die App ist ein Experiment von TikTok und man will schauen, wie gut die Plattform auf dem großen Bildschirm ankommt. Aktuell ist noch unklar, ob und wann „More on TikTok“ in Deutschland verfügbar sein wird.

Reels: Instagram kopiert TikTok Was, wenn ein soziales Netzwerk populär wird, man es aber nicht kaufen kann? Dann kopiert es Facebook und versucht die Kernfunktion von diesem in die Apps von Facebook einzubauen. Populärstes Beispiel ist Snapchat, was man mit den Stories für Instagram,…25. Juni 2020 JETZT LESEN →

-->