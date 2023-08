Amazon legt Fokus voll auf Künstliche Intelligenz

Im Rahmen der Geschäftszahlen hat Amazon verlauten lassen, dass jedes einzelne Geschäftsfeld an der Künstlichen Intelligenz (KI) arbeitet. Es seien in jeder Sparte „mehrere KI-Projekte“ in Planung. Nicht alle davon betreffen die Konsumenten.

Amazon arbeitet auch an KI-Funktionen für den hauseigenen Online Shop und für AWS (Amazon Web Services) sind ebenfalls Teams mit KI beschäftigt. Alexa hat man aber natürlich nicht vergessen, da sind ebenfalls neue KI-Projekte in Planung.

Andy Jassy, Chef von Amazon, sprach im Call mit Investoren von „bedeutenden Investitionen“ in diesem Bereich, der Fokus liegt voll auf der Künstlichen Intelligenz. Am 20. September wird Amazon, wie jedes Jahr, neue Produkte zeigen, die dann meistens auch mit Alexa ausgestattet sind. Da werden wir sicher mehr erfahren.

