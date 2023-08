Sony WF-1000XM5 im Test: Die neue Nummer 1?

Sony kündigte vor ein paar Tagen einen neuen In-Ear-Kopfhörer an, den Sony WF-1000XM5. Dieser ist ab heute offiziell in Deutschland erhältlich und kostet 319 Euro. Ich konnte mir das Modell vor Marktstart anschauen und in Ruhe im Alltag testen.

Dieser Test hat mich besonders interessiert, da der Vorgänger für mich mit zu den besten Kopfhörern gehörte, aber zu groß war. Das hat Sony optimiert und direkt noch eine Ansage gemacht: Es ist der beste ANC-In-Ear-Kopfhörer auf dem Markt.

Video: Sony WF-1000XM5 im Test

Sony WF-1000XM5: Meine Stichpunkte

Fangen wir mit dem wichtigsten Punkt an, dem neuen Design. Der Sony WF-1000XM5 ist jetzt spürbar kompakter und leichter und liegt bei mir endlich sehr angenehm im Ohr. Der größte Kritikpunkt wurde damit beseitigt.

Die Verarbeitung ist einwandfrei und das Design sieht gut aus, aber ich hätte mir eine komplett matte Oberfläche gewünscht. Das sieht nicht nur noch besser aus, es wäre auch leichter beim Herausnehmen aus dem Case, denn da kann man durchaus mal abrutschen.

Das Case ist jetzt übrigens ebenfalls eine Ecke kompakter und lässt sich somit auch besser transportieren. Auf der Frontseite ist eine LED, die den Akkustand anzeigt und auf der Rückseite ein USB C-Port zum Laden (Qi für kabelloses Laden ist aber weiterhin verbaut).

Haken wir doch direkt die Akkulaufzeit mit ab, mit der ich bisher zufrieden bin. Alles über 5 Stunden mit ANC ist für mich vollkommen ausreichend, mit Case sind es dann 24 Stunden. Der Vorgänger hatte massive Akkuprobleme bei einigen Nutzern, das soll laut Sony behoben worden sein, kann man aber erst nach ein paar Monaten sagen.

Kommen wir nochmal zur Passform, die sehr subjektiv ist. Durch das kompakte Design ist sie jetzt aber wesentlich besser und auch die Aufsätze, die weiterhin an Ohropax erinnern, sorgen für einen guten Halt und vor allem eine gute Isolation im Ohr.

Das bedeutet, dass der Sony WF-1000XM5 auch ohne ANC sehr gut isoliert und Umgebungsgeräusche ausblendet. In Kombination mit ANC ist das eine sehr gute Kombination und ja, das ist einer der besten ANC-Kopfhörer, die ich je getestet habe. Ist es auch das beste ANC? Schwer zu sagen, da dieses Modell eben von Haus aus schon sehr gut isoliert. Ich bin im Test aber sehr zufrieden gewesen und im Sport wurden die Geräusche wie Musik, fallende Gewichte und Lüftung gut ausgeblendet.

Dafür finde ich, dass der Transparenzmodus zwar besser als beim Vorgänger ist, aber das geht noch besser (AirPods Pro). Da ich diesen aber nicht dauerhaft und immer nur kurz für eine ganz kurze Konversation nutze (sonst nehme ich den Kopfhörer aus Höflichkeit raus), reich mir das aus.

Die Sprachqualität war beim Sony WF-1000XM4 sehr bescheiden, einige haben sie als Katastrophe bezeichnet. Jetzt ist sie gut. Nicht so gut, wie bei den vergleichbaren Modellen von Jabra, die ich meistens nutze, aber ausreichend für kurze Gespräche. Ich würde mir den 5er aber vermutlich nicht in erster Linie für Telefonate und Meetings kaufen.

Womit wir beim Sound wären, der wirklich verdammt gut ist. Und es gibt auch 3D Audio mit Kopftracking und einen Equalizer in der App. Allerdings hängt das auch stark vom Musikdienst ab. Wer das volle Programm möchte, der benötigt zum Beispiel Tidal. Bei Apple Music gibt es nicht alle Extras, obwohl diese dort verfügbar wären. Der Sound ist aber sehr ausgewogen, ausreichend laut, hat gute Mitten und Höhen und einen tiefen Bass, der zwar nicht ganz so stark wie manch anderer Kopfhörer „drückt“, dafür aber auch bei hoher Lautstärke noch gute Mitten und Höhen liefert.

Kommen wir noch zu einem Schwachpunkt in meinen Augen, denn die Steuerung bleibt bei Touch und die reagiert zwar gut, aber ich korrigiere einen Kopfhörer auch mal im Sport und da kommt es bei mir immer zu Fehleingaben. Daher bevorzuge ich physische Tasten, aber das ist subjektiv. Mit Blick auf alle genannten Stichpunkte wäre das der einzige Punkt, den ich wirklich ändern würde, bei dem ich aber auch weiß, dass es sogar viele so bevorzugen.

Sony WF-1000XM5: Mein Fazit

Sony hat auf ganzer Linie abgeliefert. Der WF-1000XM5 bietet mit den besten Sound, spielt beim ANC ganz oben mit, ist endlich kompakt und (für mich) sehr angenehm im Ohr zu tragen und bietet ein sehr ausgewogenes Gesamtpaket.

Es gibt ein paar Dinge, bei denen Luft nach oben ist, aber es sind in meinen Augen keine großen Kritikpunkte. Und nicht alle sind objektiv schlecht, wie Touch für die Steuerung. Dafür könnte einige der Preis von über 300 Euro doch abschrecken.

Selbst Apple, die gerne mal einen Euro mehr verlangen, stoppte bei 299 Euro für die AirPods Pro 2, die mittlerweile bei um die 250 Euro liegen. Kann man schwer vergleichen, da Stängel, ich weiß, aber Apple ist eben für hohe Preise bekannt.

Der Vorgänger kostete 279 Euro und ich glaube die 299 Euro hätte man hier nicht unbedingt knacken müssen. Daher gehe ich auch davon aus, dass der Preis sehr bald bei unter 300 Euro landen wird. Denn so sehr ich den Sony WF-1000XM5 mag, die Konkurrenz ist hart und ebenbürtige Modelle liegen oft bei unter 250 Euro.

Eines davon kommt bald, dazu kann ich heute noch nichts sagen.

Ist es der beste In-Ear-Kopfhörer auf dem Markt? Das ist subjektiv, für mich ist er aber ehrlich gesagt sehr nah dran. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es das für mich beste Modell in diesem Jahr sein wird. Nur der Preis ist eben so eine Sache.

Doch da muss jeder selbst wissen, wo seine Schmerzgrenze liegt und falls sie bei 300 Euro nicht endet, dann kann ich den Sony WF-1000XM5 empfehlen. Er ist so gut, dass ich nicht wüsste, was ein Sony WF-1000XM6 anders machen sollte.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->