Amazon: Mehr als 500 vollelektrische Lkw für Deutschland

Amazon will mehr als 1 Milliarde Euro in die Elektrifizierung des europäischen Transportnetzes investieren – mehr als 400 Millionen Euro entfallen dabei auf Deutschland.

Die Investitionen sollen laut Amazon gleichzeitig Innovationen im gesamten Verkehrs- und Transportwesen und den Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur vorantreiben. Die neuen Investitionen soll die Amazon-Flotte um „Tausende“ elektrische Fahrzeuge erweitern und Amazons Pläne beschleunigen, bis zum Jahr 2040 CO₂-neutral zu sein.

Über 10.000 Elektro-Lieferwagen und „Micro Hubs“

Amazons Partner haben aktuell mehr als 3.000 Elektro-Lieferwagen im Einsatz, die Pakete an Kunden in Europa ausliefern. Mit den nun angekündigten Investitionen will das Unternehmen die Flotte bis zum Jahr 2025 auf mehr als 10.000 Fahrzeuge ausbauen.

Amazon hat zudem in mehr als 20 europäischen Städten „Micro Hubs“ eingerichtet und geht davon aus, dass sich diese Zahl bis Ende 2025 verdoppeln wird. Bei den Micro Hubs handelt es sich um kleinere, zentral gelegene Lieferstationen in den dicht besiedelten Städten Europas. Diese Hubs ermöglichen es Amazon, Zustellmethoden wie E-Lastenfahrräder und Zu-Fuß-Lieferungen einzusetzen.

Zahlreiche vollelektrische Lkw für Deutschland geplant

Amazon hat aktuell fünf vollelektrische Lkw auf den Straßen des Vereinigten Königreichs im Einsatz und will bis Ende dieses Jahres 20 in Deutschland einsetzen.

Mit der heute angekündigten Investition will Amazon obendrein „in den kommenden Jahren“ mehr als 1.500 elektrische Lkw für seine europäische Flotte anschaffen, davon mehr als 500 in Deutschland.

Für die Stromversorgung seiner Elektro-Lkw möchte Amazon an seinen europäischen Standorten „Hunderte“ von speziellen Schnellladestationen einrichten, mit denen das Unternehmen die Fahrzeuge in etwa zwei Stunden aufladen will.

