Amazon mit 20 Prozent Rabatt auf ausgewählte Warehouse Deals

Amazon bietet ab heute 20 Prozent Rabatt auf ausgewählte Amazon Warehouse Deals an. Dabei handelt es sich um Rückläufer, “gebrauchte” Geräte und Geräte, die aus anderen Gründen wieder bei Amazon gelandet sind.

Häufig hat aber auch nur die Verpackung ein paar Gebrauchsspuren und der Artikel ist wirklich neuwertig. Die Artikel sind in verschiedene Zustandskategorien (wie neu, sehr gut, gut, akzeptabel) eingeteilt, die aber eher als grober Anhaltspunkt zu verstehen sind.

-->

Leider gibt es den Rabatt nicht auf alle Artikel, sondern nur auf eine Auswahl an mehr als 10.000 Artikeln. Auf den ersten Blick konnte ich zumindest ein paar Apple-Produkte und diverse Monitore finden. Also schaut am besten mal auf der Angebotsseite vorbei, ob etwas für euch dabei ist.

Zu den Warehouse Deals →

Der Rabatt wird wie üblich erst an der Kasse abgezogen, zunächst werden euch also höhere Preise angezeigt. Wenn der Rabatt angewendet wurde, sieht es dann so aus:

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->