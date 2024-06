Amazon mit neuer Show gegen Fakenews

Falschmeldungen sind in der heutigen Zeit ein wichtiges Thema, und dabei geht es nicht darum, ob eine Quelle bei einem Gerücht zum neuen Apple iPhone falsch lag oder Apple den Plan doch noch änderte, es geht hier vor allem um die Politik.

Es ist in der heutigen Zeit deutlich leichter, einfach etwas zu behaupten und das dann zu ignorieren. Da draußen sind schon genug Menschen, die es glauben und das nicht kritisch hinterfragen. Hier möchte Amazon mit einer Show einsteigen.

Zusammen mit Rezo hat man eine Quiz Show produziert, die sich Fake Train nennt und ab sofort bei Amazon Freevee (also mit Werbung) verfügbar ist. Zwei Folgen sind schon online und vier weitere (am 7. Juni und am 14. Juni) folgen später.

Die neue Show wurde übrigens von der Bundeszentrale für politische Bildung in Auftrag gegeben, ihr könnt die Folgen also auch auf der bpb-Webseite schauen.

